Экс-игрок ЦСКА Рахимич: в матче легенд постараюсь остановить Дрогба, если догоню его

Бывший футболист ПФК ЦСКА Элвир Рахимич отреагировал на новость, что легендарный форвард Дидье Дрогба сыграет в гала-матче, который организуют армейцы. Накануне стало известно, что бывший нападающий «Челси», «Марселя» и «Галатасарая» примет участие в выставочном матче в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара будет представлять сборную игроков клубов, которых армейцы обыграли на пути к победе в турнире.

«Для нас и болельщиков будет интересно увидеть таких звёзд, как Дрогба, Макелеле, Нани, на матче легенд. Всегда хорошо сыграть против таких соперников. Не помню, играл ли он с нами, вроде нет. Знаю, что Роббен тогда нам забил. Дидье — большой и сильный игрок, всем известный. Будем рады увидеть его в Москве и на стадионе ЦСКА. Постараюсь его остановить, если догоню сейчас (смеётся)», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.