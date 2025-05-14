Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Рахимич: в матче легенд постараюсь остановить Дрогба, если догоню его

Экс-игрок ЦСКА Рахимич: в матче легенд постараюсь остановить Дрогба, если догоню его
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Элвир Рахимич отреагировал на новость, что легендарный форвард Дидье Дрогба сыграет в гала-матче, который организуют армейцы. Накануне стало известно, что бывший нападающий «Челси», «Марселя» и «Галатасарая» примет участие в выставочном матче в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара будет представлять сборную игроков клубов, которых армейцы обыграли на пути к победе в турнире.

«Для нас и болельщиков будет интересно увидеть таких звёзд, как Дрогба, Макелеле, Нани, на матче легенд. Всегда хорошо сыграть против таких соперников. Не помню, играл ли он с нами, вроде нет. Знаю, что Роббен тогда нам забил. Дидье — большой и сильный игрок, всем известный. Будем рады увидеть его в Москве и на стадионе ЦСКА. Постараюсь его остановить, если догоню сейчас (смеётся)», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Дидье Дрогба примет участие в гала-матче в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android