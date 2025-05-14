«Самое страшное, что руководители верят в это». И. Денисов — о единой вертикали в клубе

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов считает, что в российских клубах невозможна единая вертикаль между академией и первой командой.

— Когда, например, приходит главный тренер в какую-то команду и говорит: «Я создам вертикаль, и от первой команды до детей мы все будем играть одинаково». Ты же понимаешь, что это бред? Это бред, невозможный для исполнения.

— Пошёл нахрен (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Бред. А самое страшное не в этом. Самое страшное, что руководители, которые дают деньги, верят в это. Вот это страшнее, — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».