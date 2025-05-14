Игорь Денисов: у нас за десятилетия футболистов нет, какие системы?

Известный российский экс-футболист Игорь Денисов, ныне работающий детским тренером, раскритиковал устоявшиеся системы в российском футболе. Он не понимает ситуации, когда детским тренерам указывают, как нужно работать.

«Я вообще не понимаю, зачем ставить какие-то рамки. Я не понимаю, когда, вот представьте, я на собеседование в академию пришёл, мне говорит старший тренер: «Ты нам будешь должен подчиняться». Я говорю: как может тренер подчиняться, я вижу так и я считаю, с этими тактиками всегда даже может быть исключение. Я вижу, что вот именно с этими ребятами надо играть такую схему, с этими ребятами надо играть такую схему. Когда мне говорят, что у нас какие-то системы, ну мне кабздец смешно. Вы что, ребята, какие нахрен (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») системы? У нас за десятилетия футболистов нет, какие системы?

Надо интервью брать в академиях, если не забоятся. Когда у тебя вот такие тиски в детском футболе, в детском футболе тебе говорит старший тренер, что ты должен делать только так. Кто тебе сказал, что ты должен делать? Ты книжек начитался? Ты кто вообще, друг мой?» — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».