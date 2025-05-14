Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Денисов: у нас за десятилетия футболистов нет, какие системы?

Игорь Денисов: у нас за десятилетия футболистов нет, какие системы?
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Денисов, ныне работающий детским тренером, раскритиковал устоявшиеся системы в российском футболе. Он не понимает ситуации, когда детским тренерам указывают, как нужно работать.

«Я вообще не понимаю, зачем ставить какие-то рамки. Я не понимаю, когда, вот представьте, я на собеседование в академию пришёл, мне говорит старший тренер: «Ты нам будешь должен подчиняться». Я говорю: как может тренер подчиняться, я вижу так и я считаю, с этими тактиками всегда даже может быть исключение. Я вижу, что вот именно с этими ребятами надо играть такую схему, с этими ребятами надо играть такую схему. Когда мне говорят, что у нас какие-то системы, ну мне кабздец смешно. Вы что, ребята, какие нахрен (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») системы? У нас за десятилетия футболистов нет, какие системы?

Надо интервью брать в академиях, если не забоятся. Когда у тебя вот такие тиски в детском футболе, в детском футболе тебе говорит старший тренер, что ты должен делать только так. Кто тебе сказал, что ты должен делать? Ты книжек начитался? Ты кто вообще, друг мой?» — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Самое страшное, что руководители верят в это». И. Денисов — о единой вертикали в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android