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Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»

Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах по контракту с московским «Динамо». Напомним, Карпин покинул «Ростов» в конце февраля текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» является Ролан Гусев. Он сменил в этой должности Марцела Личку, который был отправлен в отставку 1 мая. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).

— Появилась информация, что у вас есть договорённость с «Динамо» о совместной работе в следующем сезоне. Это правда?
— Круто, что ещё сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть.

— Вы вели переговоры с «Динамо»?
— Нет.

— Из «Динамо» к вам обращались по поводу работы?
— Нет, — приводит слова Карпина Sport24.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).

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