Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах по контракту с московским «Динамо». Напомним, Карпин покинул «Ростов» в конце февраля текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» является Ролан Гусев. Он сменил в этой должности Марцела Личку, который был отправлен в отставку 1 мая. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).

— Появилась информация, что у вас есть договорённость с «Динамо» о совместной работе в следующем сезоне. Это правда?

— Круто, что ещё сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть.

— Вы вели переговоры с «Динамо»?

— Нет.

— Из «Динамо» к вам обращались по поводу работы?

— Нет, — приводит слова Карпина Sport24.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).