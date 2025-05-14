Булыкин: сможет ли Карпин удовлетворить задачи «Динамо» бороться за чемпионство и Кубок?

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи, что Валерий Карпин ведёт диалог с московским «Динамо» о возможной работе на посту главного тренера.

«Говоря о Карпине в «Динамо», не понимаю, как тренер может совмещать посты, потому что что-то будет страдать. Не знаю, подойдёт ли он «Динамо» по условиям и видению. Клуб сейчас ставит задачу быть как минимум в тройке, бороться за чемпионство и Кубок. Сможет ли Карпин удовлетворить? Думаю, всё это пока теория. Будет ли это союз, зависит от многих факторов. Если руководство «Динамо» захочет это, то сможет осуществить. Но, думаю, у них другие планы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.