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Игорь Денисов назвал идеальную схему ротации тренеров в детском футболе

Игорь Денисов назвал идеальную схему ротации тренеров в детском футболе
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Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива» Игорь Денисов назвал идеальную схему ротации тренеров в детском футболе. Отметим, что сам Денисов последние годы работает именно детским тренером.

«Я за единственный вариант, который я понимаю, до 10 лет должен вести один специалист — с шести до 10. Я всегда говорил, это точно не ко мне. Это должны быть [люди] с определённой психикой, выдержкой, которые могут ставить у детей базу, развороты, технику и тому подобное. А уже когда ребёнок переходит на большое поле, должен уже брать детей человек, который знает большой футбол. И вести их до выпуска», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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