Игорь Денисов ответил, сколько в России талантливых футболистов 2011 года рождения

Известный российский экс-футболист Игорь Денисов, ныне работающий детским тренером, ответил на вопрос о талантливых футболистах России 2011 года рождения. Он заявил, что знает как минимум 10 юных игроков этой возрастной группы с большим потенциалом.

«Если они не «кошеные», это важно в совокупности всего ответа, человек 10 точно есть. И это много. Я считаю, это очень много. Они просто топовые игроки для 11-го года», — сказал Игорь Денисов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Игорь Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив».