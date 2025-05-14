Игорь Ледяхов: только Кубок России может спасти сезон «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что только Фонбет Кубок России может спасти сезон для красно-белых. В финале Пути регионов соревнования «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 15 мая и начнётся в 20:00 мск. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают пятое место после 28 туров.

«В случае со «Спартаком» только Кубок России может спасти этот сезон. Предстоящая игра с «Ростовом» очень важна, ведь у команды есть сложности с попаданием в тройку в чемпионате. Нужно делать акцент на Кубок России. Думаю, «Спартак» приложит все усилия, чтобы пройти ростовчан.

Мы можем только предполагать, что будет со Станковичем после вылета из Кубка России. У него же есть контракт — пусть доработает до конца сезона, и потом будем обсуждать его ситуацию. Может, «Спартак» возьмёт Кубок и ещё войдёт в тройку. Уже тогда будем рассказывать, что Станковича надо подписывать на 10 лет (смеётся)», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.