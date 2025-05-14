Дмитрий Булыкин: я за то, чтобы оставить Гусева главным тренером «Динамо»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поддержал кандидатуру Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо». Сейчас он возглавляет бело-голубых на временной основе в статусе и. о. главного тренера.

«Я за то, чтобы оставить Гусева главным тренером «Динамо». Знаю его как человека и футболиста. Слышал, как он общается со всеми в команде, как мотивирует и настраивает игроков. Я бы попробовал его на этой должности. Но, учитывая, что перед «Динамо» стоят высокие цели, они будут искать того, кто давно на высоком уровне и приносит результат и трофеи. Хотя пример «Баварии» для меня показательный, туда пришёл Компани — и пожалуйста.

А Гусев тем более свой, играл в «Динамо», давно в команде, не будет просить время и новые трансферы, как новый тренер. Гусев готов с этим коллективом работать. Вижу только плюсы от этого. Но решать руководству, потому что они тратят большие деньги, с них требуют результат, а его пока нет. Есть только разочарование от прошлого сезона, когда упустили чемпионство», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.