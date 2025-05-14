«Да какие 100 тысяч?!» Игорь Денисов — о зарплате детского тренера

Известный российский экс-футболист Игорь Денисов, ныне работающий детским тренером, высказался о зарплатах специалистов, работающих с юными игроками. По его словам, оклад детского тренера не превышает 100 тыс. рублей в месяц.

«Как зарплата? Я не знаю. Карточка в банке ещё лежит. Я ещё ни разу зарплату не получил. Я сказал, что мне неинтересны вообще деньги. Карточка лежит, мне сказали её забрать, тогда я увижу, сколько зарплата. Даже не знаю, сколько мне будет.

Условно 80-100 тысяч рублей? Да какие 100!? Нет, я думаю, вряд ли. Ну хотя если 100 сделают, то это уже (смеётся)… Буду доволен? Да», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».