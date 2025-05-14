Игрок «Пари НН» Босельи: надо спасать команду, о возможном уходе подумаю летом

Уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Босельи заявил, что пока не думает о возможном уходе из нижегородского клуба и хочет помочь команде сохранить прописку в РПЛ. В понедельник нижегородцы в игре 28‑го тура Российской Премьер-Лиги одолели «Крылья Советов» со счётом 5:2, Босельи оформил в этой встрече покер.
— Этот матч станет ещё одним фактором к тому, чтобы уехать летом в Европу? Быть может, в клуб сильнее «Хетафе».
— Я сейчас не хочу думать об этом. Надо заканчивать сезон и спасать команду. О возможном уходе подумаю только летом, пока меня это не интересует, — приводит слова Босельи «Матч ТВ».
«Пари НН» после 28 туров РПЛ занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Хуан Босельи является лучшим бомбардиром нижегородской команды в РПЛ. На его счету 10 забитых мячей в 25 встречах. За «Пари НН» уругваец выступает с 2023 года.
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