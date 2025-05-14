Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Зенит: прямая онлайн-трансляция финала Пути РПЛ Кубка России начнётся в 19:30 мск 14 мая 2025 года

ЦСКА — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 мая, состоится ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся ПФК ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе армейцев в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).

Сетка Кубка России
Материалы по теме
ЦСКА повторит чудо в матче с «Зенитом»? Самые памятные камбэки в истории Кубка России
ЦСКА повторит чудо в матче с «Зенитом»? Самые памятные камбэки в истории Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android