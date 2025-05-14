ЦСКА — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 мая, состоится ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся ПФК ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе армейцев в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).