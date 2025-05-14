Игорь Денисов назвал самое сложное в его работе детским тренером

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов назвал самое сложное в своей работе. По словам Денисова, труднее всего повторять по нескольку десятков раз ребёнку одно и то же.

«Для меня как, мягко скажем, поигравшего в футбол, когда я смотрю на простые вещи, которые я разжёвываю ребёнку, я много показываю видео, делаю тренировочный процесс, и он делает из раза в раз неправильно. Из раза в раз просто, ты ему там 200−300 раз покажешь, и он на тысячу раз опять сделает так неправильно. Вот это для меня сложно», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».