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В «Рубине» заявили, что могут играть наравне с любой командой из лидирующей группы

В «Рубине» заявили, что могут играть наравне с любой командой из лидирующей группы
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Президент правления футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин заявил, что казанцы в состоянии играть на равных с любой командой и побеждать лидеров. Функционер также отметил, что «Рубин» проводит очень сильный сезон.

«Считаю, что мы проводим очень сильный, успешный сезон. Мы можем играть на равных с любой командой из лидирующей группы, многих лидеров мы обыгрывали. Надеемся, что в следующем сезоне будем действовать ещё лучше, потому что мы не хотим останавливаться на достигнутом, а стремимся играть лучше и лучше», — приводит слова Сафиуллина ТАСС.

«Рубин» после 28 туров РПЛ располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. В двух заключительных матчах чемпионата России казанцы сразятся с «Химками» и «Оренбургом».

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