Игорь Ледяхов высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо»

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился мнением по поводу будущего Ролана Гусева в московском «Динамо». Сейчас специалист занимает пост и. о. главного тренера бело-голубых, однако в СМИ начались разговоры о возможном трудоустройстве Гусева на постоянной основе.

«Наверное, руководство «Динамо» может рассматривать кандидатуру Ролана Гусева на пост главного тренера, однако мы не знаем, какая там ситуация. Команда выиграла два матча, но две игры — слишком мало и ничего не значит. Нужно показывать результат на протяжении какого-то отрезка, чтобы определиться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.