Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Ледяхов высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо»

Игорь Ледяхов высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо»
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился мнением по поводу будущего Ролана Гусева в московском «Динамо». Сейчас специалист занимает пост и. о. главного тренера бело-голубых, однако в СМИ начались разговоры о возможном трудоустройстве Гусева на постоянной основе.

«Наверное, руководство «Динамо» может рассматривать кандидатуру Ролана Гусева на пост главного тренера, однако мы не знаем, какая там ситуация. Команда выиграла два матча, но две игры — слишком мало и ничего не значит. Нужно показывать результат на протяжении какого-то отрезка, чтобы определиться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Шнякин считает, что «Динамо» вряд ли оставит Гусева на посту главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android