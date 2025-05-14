Форвард «Спартака» Гарсия сравнил РПЛ с чемпионатами Нидерландов, Греции и Израиля

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатами Нидерландов, Греции и Израиля, в которых выступал ранее.

— У тебя был опыт игры в Голландии, Израиле и Греции. Можешь сравнить местные лиги с российской?

— За несколько месяцев успел понять, что в России многое завязано на физике. К тому же для успешной игры здесь нужно быть сильным ментально. В Голландии футбол другой, более тактически ориентированный. Уровень чемпионата в Греции выше, чем в Израиле. Но тогда при переезде из одной страны в другую я не почувствовал колоссальной разницы.

В России могу отметить уровень команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы: с ними часто бывает очень непросто. В Греции же, к примеру, есть четыре топ-клуба, которые разыгрывают медали между собой, и остальные, кто борется за выживание и сильно уступает в классе.

Еще обратил внимание на фактор возраста. В «маленьких» командах здесь немало молодых игроков, мечтающих о большой карьере. Они сражаются на поле, имея хорошие физические данные, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».