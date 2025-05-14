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Шарль Каборе рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы выиграть РПЛ

Шарль Каборе рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы выиграть РПЛ
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Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал, что нужно сделать чёрно-зелёным, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу в этом сезоне. В последних двух турах РПЛ «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит», который отстаёт от быков в турнирной таблице на одно очко, ждут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

«Да, «Краснодар» уступил в важной игре с ЦСКА, но они всё ещё на одно очко впереди. Для команды главное сейчас не отталкиваться от результатов «Зенита», а сконцентрироваться на себе и своей игре, выиграть два последних матча», — приводит слова Каборе Metaratings.

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

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