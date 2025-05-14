И. Денисов: когда я кого-то отчисляю, три дня спать не могу

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов рассказал, что вызывает у него стресс на работе.

«Когда мне говорят, что на детей нельзя давить, кричать… Ещё раз говорю, я счастлив за тренерский штаб, у кого есть команда, когда он даёт упражнения, молчит, и они на максимум делают. Но если я вижу, что кто-то из детей не делает на максимум сегодняшних своих возможностей, а я каждого ребёнка наизусть знаю, если он начинает вставать, ну это всё. Для меня вот это стресс называется.

Я к нему подхожу, ему говорю: «Давай, ты должен работать на тяжёлых ногах, ты должен работать, когда тебе тяжело. Не можешь? Пошёл нахрен! (в оригинале использовано более грубое слово)». Вот это для меня стресс. Стресс отчисления. Глобальный стресс, когда ты отчисляешь ребёнка. У меня жена, она видит меня, когда я кого-то отчисляю, я три дня спать не могу», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».