В «Зените» заявили, что ожидают возвращения Вендела, улетевшего в Бразилию

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился деталями восстановления после травмы бразильского полузащитника команды Вендела, а также оценил вероятность возвращения игрока в клуб до конца сезона.

«Всё зависит от его восстановления. Наши эксперты отправятся в Бразилию, у него наш физиотерапевт, который работал в «Зените». Сейчас приоритет, чтобы он восстановился. Может ли приехать на потенциальный финал Кубка [России]? Он может и раньше приехать», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Зенита» Вендел улетел из России с 10 чемоданами. Бразилец получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). В летнее трансферное окно Вендел перейдёт в бразильский «Ботафого».