Терёхин: отдать «Динамо» неопытному тренеру — большой риск

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о поисках нового главного тренера столичным клубом на фоне слухов о возможном приходе в команду тренера сборной России Валерия Карпина.

«Уже сам Карпин опроверг, что возглавит «Динамо». Мы можем только предполагать, что будет дальше. Валерий Георгиевич — опытный специалист и тренер сборной России. Если он всё же является кандидатом на пост главного тренера «Динамо», почему нет? Что касается его спартаковского прошлого, футболист — это одно, а сейчас он квалифицированный тренер. Ну, играл он когда-то за «Спартак». Так получилось.

Думаю, руководство «Динамо» рассматривает многих специалистов на пост главного тренера, в том числе и Гусева. Но его назначение — это большой риск. Ролан хорошо работал в молодёжных сборных и клубах. Отдать такую команду неопытному тренеру — риск. Руководители должны смотреть, нашёл ли Гусев контакт с футболистами. Если да, почему нет?» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чешский тренер Марцел Личка покинул московское «Динамо» 1 мая 2025 года. Его место в статусе исполняющего обязанности до конца сезона занял российский специалист Ролан Гусев. Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью опроверг информацию, что ведёт переговоры с бело-голубыми.