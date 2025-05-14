Флик высказался о четырёх победах «Барселоны» над «Реалом» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал четыре победы сине-гранатовых над мадридским «Реалом» в нынешнем сезоне.

«Очень рад за болельщиков и клуб, за то, как мы провели эти четыре матча с «Реалом», как отыгрались в последней встрече. Это было здорово. Они не касались мяча на нашей половине в течение 24 минут, и всё благодаря нашей структуре. Это было фантастически, мы можем гордиться.

Я счастлив, потому что знаю, что это важно для болельщиков. И нет, я не буду писать книгу. Я уже написал одну, и мне этого достаточно. Вся моя энергия направлена на «Барсу», мне нравится работать в клубе. Я сосредоточен на своей команде и не думаю о других», – приводит слова Флика Marca.

В текущем сезоне «Барселона» выиграла все официальные матчи с «Реалом». В Суперкубке Испании со счётом 5:2, в финале Кубка Испании (3:2) и дважды – в Ла Лиге (4:0, 4:3).

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.