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Флик — об Анчелотти: настоящий джентльмен, один из лучших тренеров мира

Флик — об Анчелотти: настоящий джентльмен, один из лучших тренеров мира
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем 36-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» высоко отозвался о Карло Анчелотти, который в ближайшее время покинет пост наставника «Реала» и возглавит сборную Бразилии.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В «Реале» он проделал невероятную работу, добившись больших успехов. Он настоящий джентльмен, один из лучших и наиболее успешных тренеров мира.

Желаю ему всего наилучшего. Он придёт в замечательную команду и сможет продолжить путь к успеху со сборной Бразилии», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

За три тура до конца сезона каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании (82 очка), «сливочные» идут на втором месте (75 очков).

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