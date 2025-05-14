Флик — об Анчелотти: настоящий джентльмен, один из лучших тренеров мира

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем 36-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» высоко отозвался о Карло Анчелотти, который в ближайшее время покинет пост наставника «Реала» и возглавит сборную Бразилии.

«В «Реале» он проделал невероятную работу, добившись больших успехов. Он настоящий джентльмен, один из лучших и наиболее успешных тренеров мира.

Желаю ему всего наилучшего. Он придёт в замечательную команду и сможет продолжить путь к успеху со сборной Бразилии», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

За три тура до конца сезона каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании (82 очка), «сливочные» идут на втором месте (75 очков).