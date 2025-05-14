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«Он пришёл и сразу взял меня за шею». 18-летний хавбек «Динамо» Александров — о Глебове

«Он пришёл и сразу взял меня за шею». 18-летний хавбек «Динамо» Александров — о Глебове
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18-летний полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров рассказал о взаимоотношениях с новичком московского клуба Данилом Глебовым, который перебрался в команду из «Ростова» в зимнее трансферное окно.

— Кто из более опытных ребят тебе больше всего помогает в команде?
— Наверное, Даню Глебова могу назвать своим наставником. Он пришёл в «Динамо» и сразу взялся за меня. Скажем так, взял меня за шею. Подсказывает мне и в плане игры, и в восстановлении. Поэтому те бойцовские и лидерские качества Глебова, которые все отмечают, могу только подтвердить. Но в целом у нас все стараются помогать друг другу. Нет зазнавшихся. Все общаются между собой», — приводит слова Александрова Legalbet.

Данил Глебов перешёл в московское «Динамо» 20 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 8 млн. Полузащитник Дмитрий Александров является воспитанником бело-голубых. В текущем сезоне в его активе восемь матчей за основную команду в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

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