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Кулушевски рискует пропустить финальный матч Лиги Европы — The Telegraph

Кулушевски рискует пропустить финальный матч Лиги Европы — The Telegraph
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски из-за повреждения может пропустить финальную встречу Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист получил травму колена в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:2). Швед не смог продолжить игру после болезненного столкновения с защитником «орлов» Марком Гехи. Есть опасения, что хавбек не сможет помочь «шпорам» во встрече с «дьяволами».

Известно, что лондонцам в финале ЛЕ также не сможет помочь полузащитник Джеймс Мэддисон. Игрок оказался травмирован в первом полуфинальном матче Лиги Европы с норвежским «Будё-Глимт» (3:1, 5:1– по сумме двух встреч).

Финал Лиги Европы состоится 21 мая, он пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия».

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