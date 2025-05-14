«Челси» не будет увольнять Энцо Мареску, даже если клуб не попадёт в ЛЧ — The Telegraph

«Челси» не будет увольнять главного тренера Энцо Мареску, даже если клуб не попадёт в Лигу чемпионов. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, непопадание лондонского клуба в ЛЧ вызовет в клубе лишь разочарование, а не кризис, требующий таких радикальных решений. Отмечается, что руководство команды в курсе, что к Мареске проявляют интерес как в Англии, так и в Европе, но никаких планов у них по смене тренера по итогам последних матчей нет.

На данный момент «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 63 очка, столько же у «Астон Виллы», которая находится на шестом месте соответственно. В Лигу чемпионов из АПЛ попадают первые пять мест чемпионата.