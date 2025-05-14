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Гарсия: мы должны доказать, что «Спартак» больше заслуживает финал, чем «Ростов»

Гарсия: мы должны доказать, что «Спартак» больше заслуживает финал, чем «Ростов»
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Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о «Ростове» в преддверии финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в четверг, 15 мая. Победитель получит право принять участие в Суперфинале турнира.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ты уже успел познакомиться с «Ростовом» в матче чемпионата. Что скажешь об этом сопернике?
— Мы знаем, что это непростой соперник. Действует компактно. Конечно, «Ростов» тоже мечтает пробиться в финал. Но мы должны доказать, что «Спартак» больше этого заслуживает, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Ливай Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого клуба АЕК за € 18,7 млн в феврале 2025 года. Красно-белые разгромили «Ростов» (3:0) 6 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Ливай Гарсия провёл на поле 76 минут.

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