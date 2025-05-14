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«Реалу» интересен полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс — Marca

«Реалу» интересен полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс — Marca
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Тейани Рейндерсу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» готовы включиться в борьбу за 26-летнего футболиста и также рассчитывают опередить потенциальных конкурентов. Ранее сообщалось, что на начальной стадии переговоров находится «Манчестер Сити». Отмечается, что цена на игрока может снизиться в случае непопадания «Милана» в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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