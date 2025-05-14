Браим Диас из-за травмы пропустит матч с «Мальоркой» — AS
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Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас пропустит встречу 36-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» из-за травмы. Об этом сообщает AS.
Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В матче 35-го тура испанского первенства с «Барселоной» (3:4) игрок травмировал приводящую мышцу левого бедра. Он смог доиграть ту встречу, хотя ощущал дискомфорт. Тренерский штаб «сливочных» решил не рисковать и не включил хавбека в заявку на игру с красно-чёрными. Матч 37-го тура с «Севильей» 18 мая Диас, вероятно, тоже пропустит.
В 50 встречах нынешнего клубного сезона Браим Диас забил шесть голов и отдал семь голевых передач. «Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги (75 очков).
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