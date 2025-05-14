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«Лион» сыграет в заключительном туре Лиги 1 с «Анже» в ретроформе в честь 75-летия клуба

«Лион» сыграет в заключительном туре Лиги 1 с «Анже» в ретроформе в честь 75-летия клуба
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Футболисты «Лиона» выйдут на матч заключительного 34-го тура чемпионата Франции в специальных футболках в честь 75-летнего юбилея клуба. Игра состоится в субботу, 17 мая, на стадионе «Групама» (Лион, Франция).

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Лион
Лион
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает пресс-служба команды на официальном сайте, форма подчёркивает историю и самобытность клуба. Коллекция разработана техническим партнёром «Лиона» компанией adidas.

Фото: ФК «Лион»

В продажу футболки поступят ограниченным тиражом в день матча 34-го тура с «Анже». Приобрести их можно будет в официальном интернет-магазине «Лиона» либо в магазинах на территории стадиона «Групама».

«Лион» был основан 1950 году. 75-летний юбилей французский клуб отметит 3 августа.

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