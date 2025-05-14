Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Перестаньте выдумывать». Родриго отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

«Перестаньте выдумывать». Родриго отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба. Напомним, игрок не вышел на поле в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4), а также досрочно покинул вчерашнюю тренировку в сопровождении врача.

«Спасибо за все сообщения и заботу. Скоро вернусь. Перестаньте выдумывать», – написал Родриго на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист выражает недовольство своим положением в клубе и считает, что его карьере вредит игра в одной команде с нападающими Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
Первая «жертва» перестройки «Реала». Родриго устал от своей роли и мечтает о трансфере?
Первая «жертва» перестройки «Реала». Родриго устал от своей роли и мечтает о трансфере?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android