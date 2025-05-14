«Перестаньте выдумывать». Родриго отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба. Напомним, игрок не вышел на поле в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4), а также досрочно покинул вчерашнюю тренировку в сопровождении врача.

«Спасибо за все сообщения и заботу. Скоро вернусь. Перестаньте выдумывать», – написал Родриго на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист выражает недовольство своим положением в клубе и считает, что его карьере вредит игра в одной команде с нападающими Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.