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«Ливерпуль» набрал в сезоне АПЛ больше очков, чем «МЮ» и «Тоттенхэм», вместе взятые

«Ливерпуль» под руководством главного тренера Арне Слота после 36 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги набрал больше очков, чем «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и «Тоттенхэм Хотспур» Ангелоса Постекоглу, вместе взятые.

На данный момент в активе мерсисайдцев 83 очка, у манкунианцев 39 очков, а у лондонцев — 38. «Красные» в нынешней кампании досрочно стали чемпионами Англии.

В оставшихся встречах английского первенства «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». «МЮ» сразится с «Челси» и «Астон Виллой», а шпоры — с «Астон Виллой» и «Брайтоном».

«Манчестер Юнайтед» идёт на 16-м месте (39 очков), «Тоттенхэм Хотспур» расположился на 17-м строчке (38 очков).