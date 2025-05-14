Колыванов: Тотти не так давно приезжал к нам, а теперь Дрогба — всем нравится Россия!

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на новость, что легендарный форвард Дидье Дрогба прибудет в Москву на выставочный матч, который организует московский ЦСКА.

«Франческо Тотти не так давно приезжал же к нам, а теперь Дрогба — всем нравится Россия! Наверняка запомнился чемпионат мира, который мы провели на самом высоком уровне, по сравнению с другими странами. Мы — топ! К нам все хотят приезжать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне стало известно, что бывший нападающий «Челси», «Марселя» и «Галатасарая» примет участие в выставочной встрече в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара будет представлять сборную игроков клубов, которых армейцы одолели на пути к победе в турнире. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти посетил Россию 7 апреля 2025 года.