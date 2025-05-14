ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 14 мая, состоится ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся ПФК ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе армейцев в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра.

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).