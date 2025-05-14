«Ливерпуль» контактирует с агентами защитника «Фиорентины» — Оньиссанти

Защитник Додо, вероятно, не продлит контракт с итальянской «Фиорентиной». Этим намерен воспользоваться «Ливерпуль», который уже общается с агентами футболиста. Об этом сообщает журналист Флавио Оньиссанти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Нынешнее соглашение бразильца с командой из Флоренции рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее стороны пытались обсуждать продление договора, но уже в течение нескольких месяцев данный вопрос находится в тупике. Футболист ожидал, что данная проблема будет решена ещё в начале сезона, это его разочаровало. «Барселона» и «Интер» также следят за ситуацией.

Трансферная стоимость Додо оценивается в € 22 млн.