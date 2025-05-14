Дэвид объявил об уходе из «Лилля» свободным агентом. Им интересовались «Барселона» и «МЮ»

Лучший бомбардир «Лилля» Джонатан Дэвид объявил об уходе из команды в конце сезона. О таком решении 25-летний канадский нападающий сообщил в своих социальных сетях. Контракт Дэвида с французским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду, на счету которого 25 голов и 12 результативных передач в 48 матчах текущего сезона, проявляет ряд европейских клубов. По данным СМИ, в приглашении Джонатана Дэвида заинтересованы испанская «Барселона» и топ-клубы английской Премьер-Лиги, в числе которых «Манчестер Юнайтед».

Джонатан Дэвид перебрался в «Лилль» в августе 2020 года из бельгийского «Гента». Сумма сделки составила € 27 млн. Сейчас стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет € 45 млн.