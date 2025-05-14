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«Реал» не заплатит «Байеру» за переход Хаби Алонсо — The Telegraph

«Реал» не заплатит «Байеру» за переход Хаби Алонсо — The Telegraph
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Мадридскому «Реалу» не придётся ничего платить за возможный переход главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, леверкузенский клуб согласился отпустить испанского специалиста бесплатно за год до истечения контракта, следовательно, «Реалу» не надо будет тратиться. Отмечается, что в последние годы «сливочные» часто совершают крупные сделки без выплаты компенсации.

9 мая пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Следующим местом работы специалиста называют «Реал», где он сменит Карло Анчелотти, который в свою очередь завершит работу в клубе по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.

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