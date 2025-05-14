Аморим: я далёк от того, чтобы сдаться и уйти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим во время пресс-конференции ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«С того момента, как я прибыл сюда, постоянно говорю о стандартах [качества]. Не могу молча смотреть на наши результаты в Премьер-лиге и не брать на себя ответственность.

Однако я далёк от того, чтобы сдаться и уйти. Нам необходимо играть добротно. Если этого не случится, нас сменят другие люди, это обычная ситуация», — приводит слова Аморима официальный сайт «красных дьяволов».

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находится на 16-м месте, в активе команды 39 очков. Помимо этого, коллективу предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы 21 мая.