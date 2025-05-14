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Футболист «Спартака» Гарсия рассказал, как переквалифицировался из вингера в форварда

Футболист «Спартака» Гарсия рассказал, как переквалифицировался из вингера в форварда
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Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия поделился подробностями смены основной позиции на поле. У футболиста есть опыт игры как на позиции центрального нападающего, так и на фланге атаки.

— Ты долгое время был вингером. Как произошла трансформация в центрального нападающего?
— На этой позиции меня стал использовать тренер АЕКа Матиас Алмейда. Мне понравилось ощущение того, что я стал ближе к воротам, чем когда действовал на правом краю атаки. И количество моих мячей за сезон резко возросло, стало доходить до двузначного. При этом понимаю, что всё ещё чему-то учусь как центральный форвард. Это не родная для меня роль. Постоянно общаюсь для этого с ребятами, которые играют на острие всю жизнь, прошу их делиться нюансами.

— Что именно ты хотел бы улучшить в своей игре?
— Нужно совершенствовать умение оказываться на ударной позиции. Действуя как вингер, я привык использовать дриблинг, но у центрального нападающего для этого меньше пространства и возможностей, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Ливай Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого клуба АЕК за € 18,7 млн в феврале 2025 года. В весенней части сезона нападающий провёл в составе красно-белых 13 матчей и забил один гол. Голевыми передачами игрок сборной Тринидада и Тобаго не отмечался.

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