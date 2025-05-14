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В «Тоттенхэме» прокомментировали характер травмы Кулушевски

В «Тоттенхэме» прокомментировали характер травмы Кулушевски
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски из-за травмы правого надколенника, вероятно, не сможет помочь своей команде в финальном матче Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Швед перенёс операцию, об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игрок повредил колено во встрече 36-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:2). Деян не смог продолжить игру после столкновения с защитником «орлов» Марком Гехи. Теперь же «шпоры» официально подтвердили, что хавбек сегодня (в среду, 14 мая) после дополнительных консультаций со специалистами перенёс операцию, он немедленно приступит к реабилитации под руководством медицинского персонала клуба.

Решающий матч Лиги Европы пройдёт 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия».

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