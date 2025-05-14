В «Тоттенхэме» прокомментировали характер травмы Кулушевски

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски из-за травмы правого надколенника, вероятно, не сможет помочь своей команде в финальном матче Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Швед перенёс операцию, об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, игрок повредил колено во встрече 36-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:2). Деян не смог продолжить игру после столкновения с защитником «орлов» Марком Гехи. Теперь же «шпоры» официально подтвердили, что хавбек сегодня (в среду, 14 мая) после дополнительных консультаций со специалистами перенёс операцию, он немедленно приступит к реабилитации под руководством медицинского персонала клуба.

Решающий матч Лиги Европы пройдёт 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия».