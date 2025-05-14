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«Сказал ему, что мы их разорвём!» Ливай Гарсия — о встрече с Угальде в составе сборных

«Сказал ему, что мы их разорвём!» Ливай Гарсия — о встрече с Угальде в составе сборных
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Форвард «Спартака» Ливай Гарсия высказался о предстоящей игре между сборными Тринидада и Тобаго и Коста-Рики в рамках отбора в финальную часть чемпионата мира 2026 года. В матче, который состоится 11 июня, нападающий красно-белых может встретиться с одноклубником Манфредом Угальде.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа B. 3-й тур
10 июня 2025, вторник. 23:00 МСК
Коста-Рика
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В июне Тринидад и Тобаго сыграет с Коста-Рикой в отборочном турнире чемпионата мира. Обсуждали это с Манфредом?
— Конечно! Я сказал ему, что мы их разорвём! Ха-ха. Предстоит очень интересная встреча. Посмотрим, кто окажется сильнее. Тринидад — команда, которая объективно не обладает очень сильным составом, зато каждый наш игрок — настоящий боец. А страсть порой побеждает качество. Надеюсь, мы сможем пройти в следующий раунд отбора и побороться за путёвку на чемпионат мира. Хотим повторить успех 2006 года, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Коста-Рика и Тринидад и Тобаго занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице группы B в квалификации ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ. Лучшим бомбардиром отборочного турнира является другой экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон.

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