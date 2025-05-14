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ЦСКА — «Зенит»: Матвей Кисляк открыл счёт в матче на 37-й минуте

ЦСКА — «Зенит»: Матвей Кисляк открыл счёт в матче на 37-й минуте
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В эти минуты проходит ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт – 1:0 в пользу ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'    

На 37-й минуте полузащитник хозяев Матвей Кисляк открыл счёт в матче с передачи Секу Койта.

Первая игра команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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