ЦСКА — «Зенит»: Матвей Кисляк открыл счёт в матче на 37-й минуте

В эти минуты проходит ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт – 1:0 в пользу ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте полузащитник хозяев Матвей Кисляк открыл счёт в матче с передачи Секу Койта.

Первая игра команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.