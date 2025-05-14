Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: форвард «Баварии» Гарри Кейн выставил чемпионский трофей в клубном музее

Фото: форвард «Баварии» Гарри Кейн выставил чемпионский трофей в клубном музее
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн посетил клубный музей мюнхенской команды и представил трофей чемпиона Германии сезона-2024/2025 «Серебряную салатницу».

«Приятно быть сегодня в музее и выставлять на всеобщее обозрение этот трофей!» — написал Кейн в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Пресс-служба ФК «Бавария»

Фото: Пресс-служба ФК «Бавария»

Напомним, мюнхенская команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате после 32-го тура благодаря потере очков леверкузенским «Байером», который сыграл вничью с «Фрайбургом» — 2:2. «Бавария» в том же туре не смогла одолеть «РБ Лейпциг» — 3:3. Награждение состоялось в субботу, 10 мая, после встречи 33-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

Отметим, что для 31-летнего нападающего титул чемпиона Германии стал первым в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Кейн взял трофей, но не кубок. Почему за чемпионство в Германии вручают «тарелку»?
Кейн взял трофей, но не кубок. Почему за чемпионство в Германии вручают «тарелку»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android