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Гиггз — о возвращении Рашфорда в «МЮ»: он оставил неприятное послевкусие

Гиггз — о возвращении Рашфорда в «МЮ»: он оставил неприятное послевкусие
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз полагает, что нападающему Маркусу Рашфорду следует покинуть «красных дьяволов». На данный момент исполнитель выступает за «Астон Виллу» на правах аренды.

«Думаю, решение за Аморимом. Вероятно, он уже всё просчитал, и, возможно, не всё зависит от тренера, поскольку есть ещё такой фактор, как возможность выручить деньги от продажи, чтобы купить подходящего футболиста.

Маркус уходит, оставив слегка неприятное послевкусие. Он один из нас, прошёл через систему клуба, в первое время Рашфорд очень хорошо проявлял себя в команде. Но он не выглядел счастливым, Маркус напряжён и не наслаждается футболом», — сказал Гиггз в интервью для Webby & O’Neill.

В 41 матче нынешнего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять голевых передач.

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