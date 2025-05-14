«Милан» — «Болонья»: стартовые составы на финал Кубка Италии

Сегодня, 14 мая, состоится финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором сразятся «Милан» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Габбиа, Томори, Павлович, Тео Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Алехандро Хименес, Пулишич, Леау, Йович.

«Болонья»: Скорупски, Хольм, Бёкема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Фаббьян, Ндой, Кастро.

В текущем сезоне «Милан» и «Болонья» дважды встречались друг с другом в рамках чемпионата Италии. В матче 9-го тура победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты «Болоньи», во встрече 36-го тура сильнее оказался «Милан» (3:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус». В прошлогоднем финале «старая синьора» с минимальным счётом обыграла «Аталанту».