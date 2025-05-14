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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу — The Athletic

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу — The Athletic
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб связался с представителями 22-летнего футболиста, чтобы выразить свою заинтересованность в нём, если он будет готов переехать в Англию. Ранее сообщалось, что полузащитник «Байера» договорился с «Баварией» о переходе, однако предложение о его трансфере также сделал и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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