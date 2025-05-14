Форвард «Спартака» Гарсия рассказал, как пристроил брата во вторую команду АЕКа

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия, перешедший в стан красно-белых из АЕКа в зимнее трансферное окно, рассказал, как помог брату подписать контракт с греческим клубом.

— Интересно, что в сборную вызывались и два твоих родных брата, вы играли вместе.

— Да, старший Натаниэль и младший Джуда. Первый сейчас играет на родине, второй — за вторую команду АЕКа.

— Он там оказался по твоей «наводке»?

— Да, в какой-то степени выступил как его агент. Он тоже игрок атаки, вингер. А старший — центральный полузащитник. Выходить вместе за сборную было круто. Но самыми счастливыми в эти моменты были, думаю, наши родители. У нас есть и четвёртый брат, самый старший. Ему не удалось стать профессиональным игроком, однако именно он проложил нам путь, чтобы мы смогли построить свои карьеры, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

24-летний вингер Джуда Гарсия принял участие в 20 матчах за вторую команду АЕКа в текущем сезоне, отметился двумя голами и одной результативной передачей. В активе Ливая Гарсии один гол в 13 встречах после перехода в «Спартак».