«Шахтёр» победил киевское «Динамо» в серии пенальти и выиграл Кубок Украины

Завершился финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025, в котором встречались «Шахтёр» и киевское «Динамо». Игра проходила на центральном стадионе «Полесье» в городе Житомир. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Балакин из Киевской области. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу со счётом 6:5 одержали футболисты «Шахтёра».

На 44-й минуте вингер киевлян Андрей Ярмоленко вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте вышедший на замену нападающий «Шахтёра» Кауан Элиас восстановил равенство в счёте. В основное и дополнительное время больше голов забито не было.

В активе «Шахтёра» теперь 15 побед в Кубке Украины. Киевское «Динамо» завоёвывало трофей 13 раз в своей истории.