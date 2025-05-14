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Шахтёр — Динамо К, результат матча 14 мая 2025, счёт 1:1, 6:5 пен, Кубок Украины 2024-2025

«Шахтёр» победил киевское «Динамо» в серии пенальти и выиграл Кубок Украины
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Завершился финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025, в котором встречались «Шахтёр» и киевское «Динамо». Игра проходила на центральном стадионе «Полесье» в городе Житомир. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Балакин из Киевской области. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу со счётом 6:5 одержали футболисты «Шахтёра».

Кубок Украины . Финал
14 мая 2025, среда. 18:30 МСК
Шахтёр
Окончен
1 : 1
6 : 5
Динамо К
Киев
0:1 Ярмоленко – 44'     1:1 Элиас – 64'    

На 44-й минуте вингер киевлян Андрей Ярмоленко вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте вышедший на замену нападающий «Шахтёра» Кауан Элиас восстановил равенство в счёте. В основное и дополнительное время больше голов забито не было.

В активе «Шахтёра» теперь 15 побед в Кубке Украины. Киевское «Динамо» завоёвывало трофей 13 раз в своей истории.

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