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«Реал» Мадрид — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30 мск

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге эти команды сыграли вничью со счётом 1:1. Помимо этого, данные коллективы встречались в полуфинале национального Суперкубка, тогда победу отпраздновали футболисты «Королевского клуба» (3:0).

На данный момент «Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице испанского первенства (75 очков), «Мальорка» находится на восьмой строчке (47 очков). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

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