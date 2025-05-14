«Реал» Мадрид — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге эти команды сыграли вничью со счётом 1:1. Помимо этого, данные коллективы встречались в полуфинале национального Суперкубка, тогда победу отпраздновали футболисты «Королевского клуба» (3:0).

На данный момент «Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице испанского первенства (75 очков), «Мальорка» находится на восьмой строчке (47 очков). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».