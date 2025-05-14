ЦСКА — «Зенит»: основное время завершилось, будет проведена серия пенальти
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В эти минуты проходит ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт – 2:0 в пользу ЦСКА.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
На 90+2-й минуте Тамерлан Мусаев удвоил преимущество хозяев и сравнял счёт по сумме двух матчей. Таким образом, команды отправились бить послематчевые пенальти.
Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).
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