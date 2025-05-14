ЦСКА — «Зенит»: основное время завершилось, будет проведена серия пенальти

В эти минуты проходит ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт – 2:0 в пользу ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 90+2-й минуте Тамерлан Мусаев удвоил преимущество хозяев и сравнял счёт по сумме двух матчей. Таким образом, команды отправились бить послематчевые пенальти.

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).