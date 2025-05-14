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Полузащитник «Вест Хэма» Родригес расплакался после первого матча на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Вест Хэма» Родригес расплакался после первого матча на «Олд Траффорд»
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Гвидо Родригес был в слезах после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0), потому что смог осуществить свою мечту — сыграть на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 26'     0:2 Боуэн – 57'    

«Маленький Гвидо, который по воскресеньям утром дома смотрел Премьер-лигу и матчи на «Олд Траффорд», мечтая однажды стать футболистом, был бы очень горд тем, кем он стал, чего он добился благодаря своему упорству и целеустремлённости. Как я продолжаю наслаждаться процессом. Как я плачу после игры. И тем, как я продолжаю стремиться к своей мечте и работать над ней», — написал Родригес на своей странице в социальной сети.

Фото: Фото из личного архива Родригеса

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл 22 встречи, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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